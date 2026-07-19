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Политика

Трамп ответил на критику из-за потерь в войне с Ираном

Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом
Saul Loeb/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту войны в Иране после того, как несколько членов конгресса от Демократической партии обвинили его в гибели военнослужащих в результате иранских ударов. В интервью New York Post он сравнил потери в этой войне с кампаниями во Вьетнаме и Афганистане.

В пятницу в результате атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании погибли двое военнослужащих ВС США, один пропал без вести, и по меньшей мере четверо получили ранения.

«Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло во Вьетнаме? Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло в Афганистане за один день? За один день — под управлением Сонного Джо Байдена», — сказал Трамп.

Он назвал гибель солдат печальным событием, но в данном случае, по его словам, они погибли, «потому что не хотели, чтобы у Ирана было ядерное оружие, и не хотели, чтобы Ближний Восток был взорван».

До этого американские военнослужащие, выжившие после удара иранского БПЛА по порту Шуайба в Кувейте, заявили, что командование знало об угрозе, но не изменило план размещения подразделения.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран повредил американские вертолеты Black Hawk при ударе по Иордании.

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