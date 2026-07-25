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Армия

Российские войска уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области

ВС РФ дронами уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» уничтожили в Мене и Семеновке Черниговской области электрические подстанции, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что удар по Мене был нанесен в ночное время, там ликвидировали подстанцию 110 кВ. В Севеновке уничтожили подстанцию 40 кВ, это произошло днем.

Черниговоблэнерго 23 июля сообщало, что энергетический объект был поврежден в Черниговской области Украины в результате российского удара, без света остались более 70 тысяч абонентов.

24 июля стало известно, что российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. Украинская сторона утверждает, что ВС России выпустили две баллистические ракеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, как ВС РФ помешали Украине получить ракеты для Patriot.

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