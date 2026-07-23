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Армия

Энергообъект поврежден в Черниговской области

В Черниговской области поврежден энергообъект
Артем Кулекин/РИА Новости

Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины в результате удара, без света остались более 70 тысяч абонентов. Об этом сообщило Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

«В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 70 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах», — говорится в сообщении.

Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, когда позволит ситуация с безопасностью, добавили в компании.

Прошлой ночью Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли серию ударов по объектам военной логистики и инфраструктуре в Одесской области, задействованным в обеспечении ВСУ.

По данным ведомства, в Черноморске был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В Одессе удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, используемым для хранения и перевалки продукции военного назначения.

Ранее появились кадры ударов по заводу «Стальканат» и промзоне в Одессе.

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