Энергообъект поврежден в Черниговской области

Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины в результате удара, без света остались более 70 тысяч абонентов. Об этом сообщило Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

«В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 70 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах», — говорится в сообщении.

Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, когда позволит ситуация с безопасностью, добавили в компании.

Прошлой ночью Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли серию ударов по объектам военной логистики и инфраструктуре в Одесской области, задействованным в обеспечении ВСУ.

По данным ведомства, в Черноморске был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В Одессе удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, используемым для хранения и перевалки продукции военного назначения.

Ранее появились кадры ударов по заводу «Стальканат» и промзоне в Одессе.