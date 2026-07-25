В Горловке три человека получили ранения при атаке дронов ВСУ

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла в Никитовском районе города.

На прошлой неделе Приходько сообщал, что в результате атаки беспилотника в Никитовском районе Горловки пострадали три сотрудника скорой медицинской помощи.

До этого местная жительница города Родинское ДНР рассказывала, что украинские диверсанты забросали гранатами дом пожилой женщины. Пенсионерка проживала в частном секторе Родинского. Уже после занятия города российскими войсками в него проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Диверсанты потребовали от женщины открыть дверь дома, пригрозив закидать его гранатами. Пенсионерка дверь не открыла, после чего дом забросали гранатами. Женщина не выжила.

Ранее мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгород.