Мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщила пресс-служба Оперштаба региона в своем Telegram-канале.

По информации организации, в Белгороде БПЛА атаковал коммерческий объект. В результате удара дрона мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. В здании повреждены фасад и остекление.

В поселке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому. На одном из балконов возник пожар, который оперативно ликвидировали. В результате атаки в нескольких квартирах выбиты окна, также повреждена газовая труба.

24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 210 дронов ВСУ над территорией регионов России. По информации Минобороны РФ, беспилотники сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Тульской и Орловской областей. Также беспилотники уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

Ранее в Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от беспилотников.