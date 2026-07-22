Украинские диверсанты забросали гранатами дом пожилой женщины в городе Родинское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказала местная жительница.

По словам собеседницы агентства, пенсионерка проживала в частном секторе Родинского. Уже после занятия города российскими войсками в него проникла диверсионно-разведывательная группа Ворруженных сил Украины (ВСУ). Диверсанты потребовали от женщины открыть дверь дома, пригрозив закидать его гранатами. Пенсионерка дверь не открыла, после чего дом забросали гранатами. Пожилая женщина не выжила.

Собеседница РИА Новости сообщила, что те же диверсанты заходили в Родинском еще к одной женщине.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что в результате действий Украины в Донбассе с 2014 года пострадали более 44 тысяч мирных жителей и 12 тысяч не выжили.

Ранее СК заочно обвинил экс-главу Генштаба ВСУ в действиях против мирных жителей Донбасса.