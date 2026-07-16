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Армия

В ДНР беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, пострадали медики

Приходько: в Горловке при атаке беспилотника пострадали три сотрудника скорой
Telegram-канал «Приходько РИК»

Три сотрудника скорой медицинской помощи получили ранения в результате атаки беспилотника в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По информации, распространенной пресс-службой главы города, беспилотный летательный аппарат, как утверждается, атаковал Никитовский район Горловки. В результате удара пострадали трое работников скорой медицинской помощи.

Этой же ночью силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Миляев уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошли взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Также взрывы прозвучали в городе Энгельсе.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлете к Москве.

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