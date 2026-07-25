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Армия

Иран атаковал военную базу США в Бахрейне

IRIB: Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Бахрейне
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Эль-Джуфейр в Бахрейне. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

По данным телерадиокомпании, на территории базы произошли три взрыва, над объектом поднимается дым.

До этого иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по атомной электростанции «Дарховейн». В ночь на 19 июля станция, расположенная на юго-западе Ирана, подверглась ударам американских военных.

В МАГАТЭ заявили, что расследуют инцидент, но уточнили, что объект находится на ранней стадии строительства, не содержит ядерных материалов, и риска выброса радиации нет.

Россия осудила атаку США по иранской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, фактически сведены на нет.

Ранее NYT узнала, что Иран отказался от предложения США прекратить огонь.

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