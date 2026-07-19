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МАГАТЭ оценило риски выброса радиации после ударов по иранской АЭС

МАГАТЭ: после удара по АЭС в Дарховейне нет рисков выброса радиации
Shutterstock

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент удара ВС США на строящуюся АЭС «Дарховейн» в Иране в ночь на 19 июля, риска выброса радиации нет. Об этом организация сообщило в соцсети X.

«Объект находится на самой ранней стадии строительства и, по данным последнего визита МАГАТЭ, не содержал ядерных материалов», — говорится в заявлении.

Агентство связалось с иранскими властями и пообещало предоставить подробности.

В начале месяца несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. Недалеко от одноименного города расположена единственная действующая атомная электростанция в Иране. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз подвергалась ударам.

Позже постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской атомной электростанции (АЭС) в Бушере могут вызвать катастрофические последствия. Дипломат подчеркнул, что любая атака на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права.

Ранее глава МИД Китая предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке.

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