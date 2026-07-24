Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне

Иран атаковал центр Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС «Дарховейн»
Global Look Press

Иран в ответ на удар США по атомной электростанции «Дарховейн» атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По его данным, атака стала ответом на ракетный удар США по строящейся АЭС «Дарховейн».

В ночь на 19 июля станция «Дарховейн», расположенная на юго-западе Ирана, подверглась ударам Вооруженных сил США. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что расследуют инцидент, но уточнили, что объект находится на ранней стадии строительства и не содержит ядерных материалов, риска выброса радиации нет.

Россия осудила атаку США. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, фактически были сведены на нет.

Она отметила, что право неядерных государств на освоение атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос или подвергаться ударам, и выразила надежду на то, что МАГАТЭ предпримет шаги по пресечению подобных действий.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!