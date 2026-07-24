Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне

Иран атаковал центр Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС «Дарховейн»

Иран в ответ на удар США по атомной электростанции «Дарховейн» атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По его данным, атака стала ответом на ракетный удар США по строящейся АЭС «Дарховейн».

В ночь на 19 июля станция «Дарховейн», расположенная на юго-западе Ирана, подверглась ударам Вооруженных сил США. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что расследуют инцидент, но уточнили, что объект находится на ранней стадии строительства и не содержит ядерных материалов, риска выброса радиации нет.

Россия осудила атаку США. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, фактически были сведены на нет.

Она отметила, что право неядерных государств на освоение атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос или подвергаться ударам, и выразила надежду на то, что МАГАТЭ предпримет шаги по пресечению подобных действий.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.