Самолет-разведчик НАТО снова заметили над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО совершил два круга над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего вышел на акваторию через воздушные районы, находящиеся под контролем диспетчеров Румынии и Болгарии. Борт находится на высоте почти 11 км.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.