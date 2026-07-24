Зеленский подтвердил удар российских ракет по Киевской области

Спасательная операция продолжается в Киевской области после прилета российских ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали десятки человек. На месте ЧП работают экстренные службы.

«К сожалению, шесть человек погибли», — написал он.

До этого основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик заявил, что российские войска атаковали полигон, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

По его словам, Вооруженные силы России нанесли «серьезный удар» по одному из полигонов в Бучанском районе Киевской области. Боровик добавил, что в результате на месте зафиксированы разрушения.

Организаторы заранее опубликовали в сети афишу, в которой утверждалось, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

На выставке находился внештатный советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш». Он сообщил, что не пострадал.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве. По его данным, прилеты были зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.