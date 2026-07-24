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Армия

Российские войска вошли в Алексеево-Дружковку в ДНР

Первые штурмовые отряды ВС России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Первые штурмовые отряды российской армии зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта», — сказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис.

Он отметил, что российские штурмовикии поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.

Поселок городского типа Алексеево-Дружковка находится на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали, что за прошедшую неделю под контроль перешли восемь населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

3 июля текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки в Донецкой народной республике. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее беженец обвинил ВСУ в сожжении его дома под Константиновкой.

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