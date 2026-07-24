Зеленский на 90 дней продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского парламента.

Уточняется, что ранее Верховная рада поддержала продление срока действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Режим военного положения на Украине начал действовать с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

В июле во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) осудил протестующих и заявил, что ожидает «справедливой реакции» правоохранительных органов.

Затем устроивших бунт против сотрудников ТЦК жителей Львова заставили извиняться и прославлять ТЦК.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь заявил, что украинцы готовы линчевать военкомов, так как общество дошло до «точки кипения» из-за мобилизации.

Ранее мэр Львова допустил необходимость подготовки украинских женщин к войне.