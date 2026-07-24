Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

США ударили по штабу КСИР на севере Ирана

Штаб ВМС КСИР подвергся ударам США на севере Ирана
Telegram-канал «Военный обозреватель»

США в ночь на пятницу нанесли удар по штаб-квартире ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере страны. Об этом сообщила администрация провинции, передает агентство Fars.

«Штаб-квартира «Хазрат Сейед аш-Шухада» военно-морских сил <...> подверглась нападению американских сил», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным источников издания, за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций. Также Пентагон разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку.

Ранее КСИР ракетами и дронами остановил корабли в Ормузском проливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!