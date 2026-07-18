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Армия

КСИР ракетами и дронами остановил корабли в Ормузском проливе

Reuters: КСИР дронами и ракетами остановил 4 танкера в Ормузском проливе
Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что остановил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным КСИР, для остановки судов были использованы беспилотники и ракетное вооружение. Дополнительных подробностей о судах, их принадлежности и обстоятельствах инцидента пока не приводится.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее КСИР предупредил США о «суровой расплате».

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