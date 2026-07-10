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Общество

Сержанту полка ВСУ «Скала» грозит до 10 лет за нападение на сослуживцев

Сержанта полка ВСУ «Скала» задержали за нападение на подполковника и капеллана
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» был задержан по подозрению в избиении двух коллег в Харьковской области. По информации, предоставленной Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

В июне ГБР начало досудебное расследование по фактам применения насилия и превышения полномочий в данном штурмовом полку. В связи с этим командир полка Юрий Гаркавый был временно отстранен от своих обязанностей.

Согласно сообщению ведомства, военнослужащий, проходивший службу в полку «Скала», был задержан и ему предъявлено обвинение в избиении двух других военнослужащих. Первый инцидент произошел в мае 2025 года в Изюмском районе, когда между военными возник конфликт по поводу размещения личного состава и техники. Капеллан, пытавшийся разрешить ситуацию, стал жертвой нападения: обвиняемый несколько раз ударил его в лицо, в результате чего пострадавший получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Второй случай имел место в июне 2025 года в Барвенкове, где военный сбил с ног подполковника и начал наносить удары руками и ногами, что привело к перелому ребра у потерпевшего.

ГБР предъявило военнослужащему обвинение по статье о нарушении уставных правил взаимодействия между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также о насилии в отношении начальника в условиях военного положения. Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде ареста.

Ранее бойцы ВСУ устроили мятеж у Купянска и расправились с офицером «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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