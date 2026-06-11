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Армия

ВСУ подорвали подвалы с телами своих сослуживцев в Харьковской области

ВСУ бежали с позиций под Казачьей Лопанью, подорвав подвалы с телами сослуживцев
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачья Лопань на харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, отступая, украинские бойцы взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев.

Отмечается, что российские штурмовики продолжают наступление в районе Казачьей Лопани, которая считается одним из важных логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении.

До этого стало известно, что в районе села Охримовка на харьковском направлении пропали без вести 423 украинских солдата. Речь идет о бойцах 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом часть из них в документах указаны как самовольно оставившие позиции.

Военный эксперт Александр Михайлов ранее заявил, что Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее полк «Арей» ВСУ понес значительные потери сразу после переброски в Сумскую область.

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