В Запорожской области работают силы ПВО

В Запорожской области фиксируется высокая дроновая активность, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он.

Есть ли сбитые беспилотники или повреждения, Балицкий не уточнил.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу ПВО.

Ранее в Брянской и Калужской областях была объявлена ракетная опасность.

23 июля украинской атаке подвергся ЗАГС в центре Белгорода. В момент удара там проходила свадебная церемония. По словам очевидцев, осколок дрона попал жениху в ногу, а на невесте загорелось свадебное платье. Кроме того, в результате удара пострадал еще один мужчина.

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