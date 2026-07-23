Над Россией за ночь сбили более 200 украинских БПЛА

В ночь на 23 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА ликвидировали в небе над Московским регионом, республиками Крым и Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

В ночь на 22 июля в Ялте один из беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма. По данному факту, СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области.