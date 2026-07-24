Ракетную опасность объявили в двух российских регионах

В Брянской и Калужской областях объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили главы двух регионов в соцсетях.

«Ракетная опасность. На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написал

временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Об опасности ракетного удара в Калужской области сообщил губернатор Владислав Шапша. Он призвал граждан отойти от окон, а при нахождении на улице или в транспорте зайти в ближайшее здание.

Вечером 23 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее молодожены пострадали в результате атаки ВСУ на ЗАГС в Белгороде.