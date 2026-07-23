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Общество

Платье загорелось на невесте после удара дрона по ЗАГСу в Белгороде

SHOT: молодожены пострадали в результате атаки ВСУ на ЗАГС в Белгороде
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАГС в центре Белгорода, когда там проходила свадебная церемония. Об этом этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, осколок дрона попал жениху в ногу, а на невесте загорелось свадебное платье. Кроме того, в результате удара пострадал еще один мужчина, он также получил ранение ног. Оба пострадавших госпитализации отказались, уточняет SHOT.

Осколки дрона также повредили как минимум две машины. На месте работают экстренные службы, отмечает Telegram-канал.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Тогда, по данным властей, за медицинской помощью никто не обращался.

До этого стало известно, что российские бойцы перекрывают видеосигнал украинским дронам, летящим на белгородское приграничье, с помощью технологии «штор», которая подменяет картинку, которую видят операторы украинских ударных беспилотников.

Ранее в центре Белгорода взорвался дрон ВСУ.

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