В Минобороны подсчитали количество сбитых в течение дня БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные дроны в период с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники ВСУ сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

19 июля в Минобороны рассказали, что ВС РФ в порту Южный нанесли поражение складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ.

Ранее войска РФ атаковали производственные цеха и склады хранения украинских дронов.