В Минобороны РФ рассказали об атаке по украинскому военному складу

Российские военные в порту Южный нанесли поражение складу военного имущества, поставляемого западными странами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«В порту «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») – (нанесен удар по) складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что российские военные в районе населенного пункта Новые Беляры Одесской области поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по предприятиям в Киеве и Киевской области, где, в том числе, производят детали для крылатых ракет «Фламинго», а также по логистическим центрам в украинской столице и области.

Ранее Зеленский подтвердил, что ночная атака РФ на Киев стала одной из самых массированных.