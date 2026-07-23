Войска РФ атаковали производственные цеха и склады хранения дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары по производственным цехам и местам хранения беспилотников большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

До этого украинские СМИ сообщили, что российские военные ударили дронами по цеху производства украинских дронов дальнего действия на территории завода «Стальканат» в Одессе. Кроме того, удар пришелся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, предварительно, могли находиться боеприпасы.

Ранее Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угроз обстрелов.