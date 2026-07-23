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Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ

Минобороны: силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Владимир Вяткин/РИА Новости

Российские военные ликвидировали безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказано в публикации ведомства.

20 июля стало известно, что российские порты начали оснащать комплексами «Корвет». Они предназначены для защиты от диверсантов, подводных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭК) противника. Новый комплекс способен вести круглосуточный мониторинг береговой зоны, надводной обстановки и подводной среды.

До этого силами Черноморского флота были уничтожены еще два безэкипажных катера украинских войск. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 678 БПЛА самолетного типа.

Ранее ВС РФ ударили по военной логистике и инфраструктуре ВСУ в Одессе.

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