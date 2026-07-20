Порты России оснастили системами обнаружения подводных угроз

Российские порты начали оснащать комплексами «Корвет», предназначенными для защиты от диверсантов, подводных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭК) противника. Об этом со ссылкой на концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» сообщили «Известия».

По данным издания, новый комплекс способен вести круглосуточный мониторинг береговой зоны, надводной обстановки и подводной среды. В его состав входят радиолокационные станции «Нева-Б» и «Нева-БС», гидроакустическая станция «Маяк-С», телевизионно-оптическая система «Нева-ТВ», а также мобильный пост технического наблюдения.

Как отметила газета, гидроакустические станции комплекса могут размещаться на удалении до 15 километров от охраняемого объекта, что позволяет расширить зону контроля.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские силы уже не первый год отражают атаки безэкипажных катеров. По его словам, использование новых радиолокационных станций позволит своевременно обнаруживать приближение таких целей и заранее предупреждать об угрозе. Еще один эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что защита портовой инфраструктуры имеет особое значение, поскольку через российские порты проходит значительная часть международной торговли.

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