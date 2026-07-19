Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 678 БПЛА самолетного типа, рассказали в оборонном ведомстве.

До этого ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань» и «Гербера» по двум контейнеровозам с военными грузами в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. В Минобороны РФ также опубликовали видео поражения сухогруза в Черноморске.

Российская армия наносит удары по портовым объектам Одесской области уже несколько дней. В ночь на 16 июля российские военнослужащие нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области.

Ранее в Одессе отдыхающие на пляже украинцы стали фотографироваться на фоне горящего корабля.