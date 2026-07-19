Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

МО: моряки Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Алексей Майшев/РИА Новости

Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 678 БПЛА самолетного типа, рассказали в оборонном ведомстве.

До этого ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань» и «Гербера» по двум контейнеровозам с военными грузами в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. В Минобороны РФ также опубликовали видео поражения сухогруза в Черноморске.

Российская армия наносит удары по портовым объектам Одесской области уже несколько дней. В ночь на 16 июля российские военнослужащие нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области.

Ранее в Одессе отдыхающие на пляже украинцы стали фотографироваться на фоне горящего корабля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!