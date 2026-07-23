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Армия

ВС РФ ударили по военной логистике и инфраструктуре ВСУ в Одессе

Минобороны: ВС РФ ударили по трем складам с БПЛА и грузовым судам ВСУ в Одессе
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли серию ударов по объектам военной логистики и инфраструктуре в Одесской области, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в Черноморске был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В Одессе удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, используемым для хранения и перевалки продукции военного назначения.

Кроме того, на морском переходе к юго-востоку от Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для украинской армии. В Одессе и поселке Молодежное также уничтожены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для ВСУ.

Минобороны также сообщило о поражении двух пусковых установок берегового ракетного комплекса «Нептун». Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Среди пораженных целей ведомство также назвало логистический центр компании «Новая почта» и батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник спрогнозировал, что систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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