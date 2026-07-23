Самолет-разведчик НАТО заметили в районе Калининградской области

Самолет-разведчик НАТО кружит в районе Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, совершает полет на высоте почти в 10 км. Отмечается, что авиасудно использует воздушное пространство Литвы и Польши, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря.

Накануне британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.