Самолет-разведчик заметили близ Калининградской области

Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Утверждается, что самолет-разведчик вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 12:10 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Щецина, он сместился чуть севернее и полетел над Балтийским морем.

В районе литовской Клайпеды самолет поменял траекторию и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.