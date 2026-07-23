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Армия

В Минобороны рассказали о зачистке от ВСУ освобожденного Белицкого в ДНР

В освобожденном Белицком ищут и ликвидируют прячущихся в подвалах военных ВСУ
Минобороны России

В настоящее время город Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы группировки «Центр» ищут и ликвидируют украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в ведомстве.

Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об освобождении города в Минобороны сообщили 23 июля.

Город Белицкое находится в Покровском районе, примерно в 6 км северо-западнее Родинского, контроль над которым российские силы установили в декабре 2025 года.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного Вооруженными силами Украины (ВСУ), затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее бывший нардеп предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу России.

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