ВСУ попытались атаковать предприятие в Ульяновской области

Русских: части БПЛА упали на территории промзоны в Ульяновске, пострадавших нет

Два украинских беспилотника перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны над Ульяновской областью, обломки одного из них упали на территории промышленной зоны в Ульяновске. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Алексей Русских.

По его словам, это произошло на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска. Пострадавших и повреждений имущества в результате атаки нет.

Русских добавил, что в настоящее время на местах падения работают спецслужбы.

Также в ночь на 30 мая Армавир в Краснодарском крае подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти города рассказали, что в результате налета объект ООО «Южная нефтяная компания» получил повреждения. На территории нефтебазы начался пожар, его достаточно быстро локализовали.

В Таганроге два человека пострадали в результате попадания беспилотника в частный жилой дом.

Ранее один человек пострадал из-за падения обломков дрона на Кубани.