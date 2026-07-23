Иранские беспилотники атаковали Кувейт

Иранские беспилотные летательные аппараты атаковали Кувейт. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает генеральный штаб кувейтской армии.

В заявлении генштаба говорится, что в настоящее время системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают налет дронов противника.

21 июля агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Ирана сообщило, что во время ударов по авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте, которая используется американскими вооруженными силами, уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ-9. Власти Кувейта заявили, что несколько объектов энергетической и водной инфраструктуры получили повреждения.

За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее Иран предупредил, что будет в случае реализации угроз США.