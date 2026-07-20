Иран нанес удары по военным объектам объектам США в Кувейте и Бахрейне 

КСИР: были нанесены удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении серии ударов по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как уточняется, атаку осуществили с помощью БПЛА и ракет в несколько этапов.

«В ходе первого этапа была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, [в ходе] второго — на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, а в рамках третьего — на ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте», — сказано в заявлении КСИР.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.