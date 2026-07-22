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Армия

Медведев выступил с заявлением о военном производстве

Медведев призвал «Единую Россию» уделить внимание вопросам военного производства
Екатерина Штукина/РИА Новости

«Единая Россия» в народной программе должна уделить внимание вопросам военного производства и обеспечению бойцов Вооруженных сил РФ современным оружием. Об этом заявил председатель партии, зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» вместе с героями РФ, участниками СВО разрабатывает меры по поддержке ветеранов боевых действий.

«Здесь тоже нужно уделить пристальное внимание вопросам военного производства, обеспечению бойцом самым современным оружием», - сказал политик в ходе заседания экспертного совета партии.

13 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия развивает свою экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

28 июня российский лидер отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) у РФ есть. По его словам, вопрос заключается в скорости наращивания производства и поставки этих средств в войска или для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее Путин рассказал, что помогает обеспечивать расходы на оборону.

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