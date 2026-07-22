ВС России поразили два судна, поставлявших грузы для ВСУ

МО РФ: ВС России поразили еще два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ

ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для украинской армии в порты «Одесса» и «Черноморск». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск»», — говорится в сообщении.

Российские войска не в первый раз бьют по суднам, перевозящие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли поражение сухогрузу и балкеру, которые выполняли перевозку грузов для ВСУ в порт «Одесса».

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник спрогнозировал, что систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее российские войска ударили по стоянке украинских грузовиков в Днепропетровской области.