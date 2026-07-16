В Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу

Систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину. Киеву будет неоткуда брать оружие и боеприпасы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Разрубаются логистические цепочки, поставки оружия на линию боевого соприкосновения. Если [ВСУ] нечем будет воевать, то потери наших войск будут сведены к минимуму. У нас с логистикой все нормально, у нас как раз этот вопрос решен. Украине стоит задуматься, как ей дальше продолжать войну при отсутствии боеприпасов на фронте — все логистические цепочки, которые ведут... до линии боевого соприкосновения нашими войсками должны быть уничтожены», — сказал парламентарий.

Колесник обратил внимание на грамотные и точные удары ВС РФ именно по военным поставкам для ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы и Одесской области.

«Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время — и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они будут получать боеприпасы — непонятно. Только два пути остается у них: либо в плен, либо к Создателю», — подытожил депутат.

Минувшей ночью Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве, изготавливавшим беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, российские силы поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также при переходе в порты Одесской области было уничтожено морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Ранее Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ.