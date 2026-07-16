Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу

Депутат Колесник: ВС РФ скоро полностью оборвут логистические цепочки для ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину. Киеву будет неоткуда брать оружие и боеприпасы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Разрубаются логистические цепочки, поставки оружия на линию боевого соприкосновения. Если [ВСУ] нечем будет воевать, то потери наших войск будут сведены к минимуму. У нас с логистикой все нормально, у нас как раз этот вопрос решен. Украине стоит задуматься, как ей дальше продолжать войну при отсутствии боеприпасов на фронте — все логистические цепочки, которые ведут... до линии боевого соприкосновения нашими войсками должны быть уничтожены», — сказал парламентарий.

Колесник обратил внимание на грамотные и точные удары ВС РФ именно по военным поставкам для ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы и Одесской области.

«Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время — и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они будут получать боеприпасы — непонятно. Только два пути остается у них: либо в плен, либо к Создателю», — подытожил депутат.

Минувшей ночью Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве, изготавливавшим беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, российские силы поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также при переходе в порты Одесской области было уничтожено морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Ранее Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!