ВС России поразили два судна в районе Одессы

Минобороны: ВС РФ поразили балкер и сухогруз, перевозившие грузы ВСУ в Одессу

Российские военные нанесли поражение сухогрузу и балкеру, которые выполняли перевозку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порт «Одесса». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары по судам были нанесены на переходе морем.

В ночь на 22 июля российские военные атаковали порты Украины, используемые в интересах доставки грузов для украинской армии, и военные объекты в Одесской области.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.