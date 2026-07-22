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Армия

Минобороны России сообщило об ударе по сухогрузу в порту Черноморска

МО: ВС РФ поразили сухогруз в Черноморске, инфраструктуру и резервуары с ГСМ
Минобороны России

Вооруженные силы России поразили сухогруз в порту Черноморска в момент его разгрузки, а также портовую инфраструктуру логистического центра для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, атака производилась высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Портовая инфраструктура логистического центра, использовавшаяся для хранения военных грузов, и резервуары с горюче-смазочными материалами были поражены ударными беспилотными летательными аппаратами.

До этого Минобороны РФ соощало, что российские военные нанесли поражение сухогрузу и балкеру, которые выполняли перевозку грузов для ВСУ в порт «Одесса».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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