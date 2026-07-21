В Кремле заявили о продолжении ударов по судам с оружием для ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — сказал представитель Кремля.

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что систематические удары ВС РФ по военной логистике Вооруженных сил Украины через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину. По его словам, Киеву будет неоткуда брать оружие и боеприпасы.

В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве, изготавливавшим беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, российские силы поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также при переходе в порты Одесской области было уничтожено морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Ранее в России назвали цель удара ВС РФ по предприятию «Рапид» в Киеве.