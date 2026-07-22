Российские войска нанесли новые удары по Одесской области

В МО РФ рассказали об ударах по портам и военным объектам в Одесской области

В ночь на 22 июля Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для украинской армии, и военным объектам в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в результате ударов высокоточным оружием с воздуха и ударными беспилотниками российские военные поразили два морских судна, объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в Одессе российские войска ударили по логистическому центру «Новой Почты», который использовался для хранения военных грузов. В населенном пункте Ковалевка была поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

16 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что систематические удары ВС РФ по военной логистике ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы «через некоторое время» приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее Индия выразила России протест после удара по судну в порту Одессы.