Володин предложил МО проработать вопрос военных сборов для депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов. Об этом пишет ТАСС.

«Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал он на пленарном заседании.

В ходе мероприятия Володин также заявил, что ухавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками.

Накануне Володин заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Среди мер будут рассмотрены ограничения на управление транспортными средствами, приостановка прав на недвижимость России, замораживание денежных средств и так далее.

Ранее Минпросвещения разработало новую программу «Основ безопасности и защиты Родины».