Минпросвещения введет обязательный курс военной подготовки в школах

Минпросвещения России разработало проект обновленной программы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), предусматривающий замену модульной системы двумя обязательными курсами — «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» по 34 часа каждый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Курс начальной военной подготовки будет включать основы воинской дисциплины, оказание первой помощи, вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также правила поведения при террористических актах. На занятиях по безопасности жизнедеятельности школьники будут изучать правила дорожного движения, действия в чрезвычайных ситуациях, безопасное поведение в интернете, порядок вызова экстренных служб и основы профилактики заболеваний.

Предмет будут преподавать в 5–9-х классах по одному часу в неделю. В случае принятия приказа изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Также минпросвещения РФ в следующем учебном году начнет поэтапное введение в школах «Духовно-нравственной культуры России». Предмет начнут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах, а в следующем — в шестых и седьмых.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.