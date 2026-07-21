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Армия

БПЛА атаковали Севастополь

Развожаев: силы ПВО Севастополя сбили два беспилотника
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Севастополе военные, силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал чиновник и отметил, что, предварительно, никто не пострадал.

Градоначальник добавил, что дроны уничтожают разными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия. Он призвал жителей покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

С 23:11 в городе действует воздушная тревога.

Этот сигнал предупреждает население об угрозе воздушного нападения со стороны противника. При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище.

Ранее российские военные нанесли удары по Одессе.

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