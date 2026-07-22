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Общество

В Крыму произошел частичный блэкаут из-за атаки украинских войск

«Крымэнерго»: южный берег полуострова частично остался без света после атаки ВСУ
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Несколько населенных пунктов, расположенных на южном берегу Крыма, остались без света из-за атак украинских войск. Об этом сообщается на сайте компании «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). Обесточена часть населенных пунктов», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что обстановка с электроснабжением на востоке и северо-западе Крыма тоже остается сложной.

Сейчас на всей территории республики действуют ограничения подачи электричества. По данным компании, отключения света происходят оперативно с учетом ситуации в конкретном энергорайоне. Специалисты профильных служб продолжают принимать все возможные меры, чтобы стабилизировать электроснабжение в регионе.

17 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением в городе. Из-за дефицита мощности в населенном пункте отказались даже от режима отключений «два через шесть», но к вечеру удалось перейти на схему «три часа со светом, три часа — перерыв». При этом власти пообещали, что энергосистема станет более устойчивой к осенне-зимнему периоду. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее для жителей Крыма и Севастополя запустили аварийный роуминг.

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