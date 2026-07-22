Залужный предупредил нового главкома ВСУ о трудностях

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому будет очень тяжело на этом посту. Такое мнение выразил экс-главком украинской армии, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

«Новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет», — написал Залужный.

21 июля стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Сырский подтвердил свой уход, отметив, что оставляет украинскую армию «в состоянии наступления».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Сырского, занимавшего должность главкома ВСУ с 2024 года, за проделанную им работу и объявил, что его место займет Михаил Драпатый.

В «РБК-Украине» считают, что замена главкома ВСУ может привести к расколу в вооруженных силах страны. Издание отметило, что сейчас в рядах украинской армии и так «не все однородно»: есть как открытые критики ушедшего в отставку Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство. Журналисты не исключили, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским.

Ранее стало известно, чем отставка Сырского полезна России.