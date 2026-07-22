Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Залужный предупредил нового главкома ВСУ о трудностях

Залужный: Драпатому будет очень тяжело на посту главкома ВСУ
Vogue

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому будет очень тяжело на этом посту. Такое мнение выразил экс-главком украинской армии, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

«Новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет», — написал Залужный.

21 июля стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Сырский подтвердил свой уход, отметив, что оставляет украинскую армию «в состоянии наступления».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Сырского, занимавшего должность главкома ВСУ с 2024 года, за проделанную им работу и объявил, что его место займет Михаил Драпатый.

В «РБК-Украине» считают, что замена главкома ВСУ может привести к расколу в вооруженных силах страны. Издание отметило, что сейчас в рядах украинской армии и так «не все однородно»: есть как открытые критики ушедшего в отставку Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство. Журналисты не исключили, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским.

Ранее стало известно, чем отставка Сырского полезна России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!