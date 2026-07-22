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Политика

Стало известно, чем отставка Сырского полезна России

Военэксперт Кнутов: отставка Сырского поможет России быстрее освободить Донбасс
Офис президента Украины

Россия имеет все шансы использовать в своих интересах отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого — ускорить освобождение Донбасса и наступление на других направлениях фронта. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мы можем эту ситуацию хаоса сейчас использовать для того, чтобы попытаться продвинуться на ряде направлений вперед. Такая возможность у нас сейчас есть. Донбасс — это ключевое [направление]», — подчеркнул аналитик.

Кнутов отметил, что отставка Сырского не повлияет радикальным образом на ситуацию на фронте, поскольку на Украине остается определенное количество военных советников стран НАТО, которые не позволяют фронту «посыпаться».

21 июля Сырского все же сняли с занимаемой должности, на его место назначив генерал-майора ВСУ Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск». Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

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