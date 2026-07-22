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Армия

В СМИ появилась информация о количестве раненных на Ближнем Востоке военнослужащих США

AP: в ходе операции против Ирана ранены более 500 американских солдат
Rahmat Gul/AP

В ходе боевых действий против Ирана ранения получили свыше 500 военных США. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника корреспондент агентства Associated Press (AP) Константин Торопин сообщил на своей странице в социальной сети X.

Журналист отметил, что полученные им данные значительно превосходят последнюю официальную информацию Пентагона о 482 раненых американских военнослужащих.

20 июля телеканал CBS News, ссылаясь на источники в министерстве обороны, сообщил, что в результате ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке за две недели ранено около 100 американских военнослужащих. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее глава Пентагона раскрыл сумму, потраченную США на конфликт с Ираном.

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