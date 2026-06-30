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Армия

В Вашингтоне назвали сумму, в которую обошлись боевые действия против Ирана

Белый дом: расходы на военную операцию против Ирана составили около $30 млрд
Ruslan Lytvyn/Shutterstock/FOTODOM

Военная операция против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в $30 млрд, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей Воута попросили прокомментировать сведения о том, что расходы на боевые действия уже превысили $100 млрд. Чиновник, не вдаваясь в подробности, сказал, что, по данным Пентагона, общие расходы на военную операцию составили около $30 млрд.

22 июня американский телеканал CNN со ссылкой на готовящийся к публикации доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана составили около $40 млрд. По оценке экспертов, основную часть затрат составили расходы на боеприпасы — около $26 млрд.

19 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране.

Ранее сообщалось, что конфликт в Иране привел к росту госдолга США.

Ранее сообщалось, что конфликт в Иране привел к росту госдолга США.

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